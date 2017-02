Gastronomia é o segmento mais procurado por empreendedores em Juiz de Fora

Com o aumento do desemprego em Juiz de Fora, os trabalhadores estão buscando soluções para não ficar sem trabalhar. Neste cenário, o número de microempreendedores individuais vem aumentando consideravelmente desde o ano passado, principalmente nos setores que requerem um investimento de menor custo.

O Diário Regional conversou com a analista do Serviço Brasileiro de apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Camila Villela, sobre quais as carreiras mais promissoras neste momento de crise. “A primeira é gastronomia, e a segunda é beleza. Neste ano também estamos apostando e investindo em programação para a área de saúde, bem estar e economia criativa, buscando justamente diversificar o mercado”. Camila reforça que as áreas de construção civil e da indústria estão em baixa, justamente por requererem maior investimento financeiro.

Outra oportunidade para os empreendedores é as Segundas Empresariais, um projeto do SEBRAE, que reúne uma programação com diversas palestras sobre a área de gestão de negócios, liderança, ferramentas mercadológicas e financeiras, gestão de equipe e sustentabilidade, com o propósito de manter as empresas no mercado e melhorar o faturamento. “Todo mês até o fim do ano temos essas palestras. O encontro de empresários também permite o networking, a troca de experiências, parcerias e ideias novas.”

Empreendedores de todos os ramos podem participar deste projeto. As palestras gratuitas ocorrem de 19h às 21h, na sede do Sebrae Minas em Juiz de Fora, e a inscrição deve ser feita pelos telefones 3257-4708 / 4709 / 0800 570 0800 ou pelo site www.sebrae.com.br/minasgerais.

A programação até abril conta com quatro palestras:

13/02 – CRÉDITO –Dívida boa, dívida ruim

13/03 – LUCRATIVIDADE –Como gerar e aumentar a lucratividade de sua empresa

27/03 – FINANÇAS –Entendendo custos, despesas e preço de venda

03/04 – NEGÓCIOS NA INTERNET –Internet e suas possibilidades de negócio