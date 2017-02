Vistoria de vans escolares será realizada até esta quinta-feira

De acordo com o calendário anual de vistoria veicular da Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra), termina nesta quinta-feira, 9, o prazo para vistoria de vans escolares do Município de Juiz de Fora. Os motoristas e donos de veículos têm até o dia 15 de fevereiro para adequar as exigências dos carros que já foram inspecionados e tiveram pendências.

A inspeção é realizada através de agendamento prévio, pelo número do Cartão de Identificação Veicular (CIV). A fiscalização é feita no pátio para vistoria de veículos do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran/MG), que fica nas dependências do Terminal Rodoviário Miguel Mansur, na Rua Coronel Vidal, nº 1.780, bairro São Dimas, Zona Norte.

De acordo com o gerente do departamento de fiscalização de transporte e trânsito da Prefeitura de Juiz de Fora, Paulo Peron, a vistoria é necessária para que as vans escolares realizem um transporte escolar com qualidade e segurança.

Durante a inspeção são verificados itens de segurança e principalmente a documentação do veículo e do condutor. “Na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor de van escolar deve estar especificado que o mesmo exerce atividade remunerada”, explica Peron.

O descumprimento do prazo e a não renovação do certificado de vistoria acarretará em autuação no valor de R$63,94.

Conforme Peron, o proprietário não é punido e nem penalizado por não passar pela vistoria. "Ele fica impedido de realizar o transporte escolar e não recebe o selo da vistoria. Se for pego realizando o transporte, passará a ser considerado transporte irregular.”

O motorista que é flagrado realizando transporte irregular poderá sofrer multa no valor de R$3.200. Se reincidente, o valor é dobrado na primeira vez e duplicado na segunda, podendo o valor da multa chegar a R$12.800. Além disso, o carro é apreendido, o CIV recolhido e a permissão ser extinta.

IMPORTÂNCIA DA VISTORIA

A relevância da fiscalização é justamente para garantir um transporte seguro e confiável para o transporte escolar do Município.

É de responsabilidade de pais e responsáveis procurar um transporte escolar licenciado, vistoriado e com selo de fiscalização. “Se acontecer algum incidente com o veículo e com os alunos, o Município não poderá fazer nada se a van escolar não estiver devidamente regularizada”, ressalta Peron.