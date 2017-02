Maior telescópio didático do país começa a ser instalado no Centro de Ciências da UFJF

Foi iniciada, nessa segunda-feira, 6, a instalação do telescópio de 20 polegadas no Observatório do Centro de Ciências da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). O maior telescópio didático do país estará pronto para uso ainda no primeiro semestre de 2017, quando o observatório será aberto à visitação.



Segundo o diretor do Centro de Ciências, Elói Teixeira, o equipamento é moderno e permitirá a visualização de muitos astros, galáxias e da atividade astronômica em geral. “Este é um dos telescópios que serão colocados em uso em breve. Temos aparelhos de 8, de 12 polegadas e um próprio para observação do sol.” Os trabalhos começaram com a instalação do sistema de rotação da cúpula do Observatório

Os equipamentos que formam o Observatório do Centro de Ciências foram adquiridos em 2011, por meio de processo licitatório, com investimento total de U$370.482,67. Entre os materiais comprados, destacam-se os 12 telescópios, a câmera com capacidade para fazer fotos dos astros, binóculos, cúpula retrátil com 6,7 metros de diâmetro e outros itens. “Entendemos que o Centro de Ciências deve ser um espaço de divulgação científica, com acesso à população em geral. Assim, estamos sempre abertos às visitações de estudantes, professores, pesquisadores, curiosos, grupos e escolas”, acrescenta Teixeira.

Fonte: Assessoria/UFJF