Campanha de Popularização do Teatro apresenta primeira peça evangélica

Pela primeira vez na história, a Campanha de Popularização do Teatro e da Dança de Juiz de Fora terá uma peça evangélica. A Cia. Teatral Segundo Ato nasceu na Primeira Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora e apresenta, neste ano, sua segunda peça teatral autoral: A Cidade das Luzes Cintilantes.

A história se passa em uma pequenina cidade do interior do Nordeste, conhecida por realizar um grande festival em dezembro chamado Festa das Luzes.



A ideia de realizar o festival surgiu quando um antigo prefeito visitou uma “cidade grande” no fim do ano e viu todas as casas iluminadas. Como a cidade não possui qualquer representação de nenhum credo, as pessoas nunca souberam o significado por trás das luzes. Mas isso está para mudar, já que um missionário acaba de chegar à cidade disposto a iniciar uma congregação.



Paralelo a isso, a cidade enfrenta um drama para colocar sua festa de pé: o reservatório responsável pelo abastecimento de água e luz está bem vazio este ano e o cancelamento da festa parece algo eminente. Mas é claro que os políticos orgulhosos não vão deixar a festa de lado e para isso, vão sacrificar a cidade ao extremo para acenderem suas luzes cada vez mais forte no sertão.



O elenco é formado pelos atores Abraao Carolino, Ana Laura Eller, Bruno Fonseca, Caio Mendes, Carol Alves, Elisabeth Bracher, Filipe Mendes, Gabriela Nicolis, Giovana Lopes, Igor Garcia, João Pedro Bráz, Lara Heringer, Larissa Assis, Lídia Reis, Matheus Santos, Nathalia Nascimento, Pedro Paulo Maia, Ramon Pires, Ramon Thomaz, Raquel Pontes Assunção e Vinicius Garcia.



A obra foi escrita e é dirigida por Bruno Fonseca. Ela estará em cartaz nos dias 9,10 e 11 de fevereiro no Teatro da Sociedade Filarmônica de Juiz de Fora, localizado na Rua Oscar Vidal, n° 134. A apresentação começará às 20h e o ingresso custa R$8. Apeça tem a duração de 1h20 e o ingresso pode ser comprado antecipadamente no trailer da Campanha no Parque Halfeld ou pelo site vaaoteatromg.com.br.

Fonte: Assessoria