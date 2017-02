Indivíduos são apreendidos com armas no bairro Santa Luzia

Um jovem de 18 anos e um adolescente de 17 anos foram apreendidos pela PM nessa terça-feira, 7, no bairro Santa Luzia, zona Sul. Foi encontrado com o jovem um revólver calibre 22, carregado com seis cartuchos intactos, e na mochila do adolescente foi apreendida uma faca. Ainda segundo a ocorrência, os suspeitos foram reconhecidos pela prática de delitos e ao perceberem que seriam abordados tentaram fugir e se livrar dos objetos. Os materiais foram apreendidos e os suspeitos conduzidos à delegacia.