Um homem de 41 anos foi agredido por outros dois indivíduos, de 46 e 57 anos, com um pedaço de madeira na Rua Marechal Deodoro, Centro da cidade, nessa terça-feira, 7. Segundo o boletim de ocorrência, a agressão teria sido uma tentativa de homicídio sem motivos aparentes. A vítima foi socorrida e encaminhada ao HPS com contusão no ombro direito. Com os autores da agressão foram apreendidos uma faca e uma bucha de maconha. Ambos foram presos e conduzidos à delegacia.