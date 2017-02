Obras dos viadutos do Tupynambás passam por nova etapa

As obras dos viadutos do Tupynambás, nos bairros Santa Teresa e Poço Rico, na região central da cidade, entraram em sua terceira etapa, que deve se estender pelos próximos sete meses. Os trabalhos consistem no que é chamado de superestrutura, ou seja, a pista de rolamento dos viadutos. Para que a mesma seja construída, foi iniciada no dia 1º a cravação de estacas pré-moldadas, que servirão como base para a estrutura metálica que sustentará as vigas.

Já foram cravadas 45, num total de 227 estacas. A previsão é de que o trabalho finalize na primeira semana de março, quando se iniciará a montagem da forma da pista de rolamento, a armação e o concreto. O valor total da obra é de R$ 11.592.440,09 e 30% já está concluída. Esse percentual corresponde à fundação, pilares e encontros, a base da pista de rolamento. A quarta e última etapa, que deve ter início entre setembro e outubro, refere-se aos acessos.

Esta é a quarta obra viária do município e compõe o binário da Avenida Brasil, que foi possível ser implantado após a construção das pontes “Wilson Coury Jabour Jr”, “Luiz Ernesto Bernardino Alves Filho” e “Wandenkolk Moreira”. A intervenção consiste em dois viadutos paralelos, que irão transpor a linha férrea, até a Rua Cláudio Martins Chaves, no Bairro Poço Rico. Cada um terá cerca de 150 metros de comprimento, contendo duas pistas de 3,5 metros de largura e uma passarela de pedestres, com 1,30 metro de largura.

Entenda como o sistema de tráfego funcionará após a obra

O viaduto está localizado no final da Rua Coronel Delfino Nonato Faria, fazendo interligação com a Rua Cláudio Martins Chaves, no Poço Rico. Para melhorar a circulação, será feita nova ligação entre a Avenida Francisco Valadares e a Rua Duque de Caxias, o que permitirá o funcionamento do binário da Rua Duque de Caxias com a Rua Romeu Arcuri.

Essas vias formarão uma grande rotatória, compreendendo as ruas Osório de Almeida, Duque de Caxias, Romeu Arcuri e a Avenida Francisco Valadares. Isso possibilitará melhor tráfego na região e acesso mais rápido, sem passar pelo Centro da cidade.

Fonte: Secretaria de Obras de Juiz de Fora