Hemominas coloca o bloco na rua novamente

No dia 14 de fevereiro, o Hemocentro Regional de Juiz de Fora, Unidade da Fundação Hemominas, participa do carnaval de Juiz de Fora com o desfile do Bloco “Unidos Pela Vida”. Pelo nono ano, a instituição coloca o bloco na rua com o objetivo de incentivar as pessoas a doarem sangue antes do carnaval, garantindo um atendimento tranquilo aos pacientes que necessitam de transfusão durante esse período.

A concentração será, como de tradição, em frente à Câmara Municipal, a partir de 10:30h, com saída marcada para as 11:00h. O bloco desce o Calçadão da Rua Halfeld, com a dispersão na Praça João Pessoa (A Praça do Teatro Central). O Bloco “Unido Pela Vida” faz parte da Programação da Funalfa há sete anos e, nos últimos quatro, integra as atividades do Corredor da Folia. Desde o primeiro ano, a voz oficial do bloco na interpretação do samba é de Zezé do Pandeiro.

Baterias de diversas agremiações de Juiz de Fora já participaram do bloco, há três anos a Bateria da Escola de Samba Feliz Lembrança participa e alegra o desfile, o que vem caracterizando uma parceria solidária. O bloco é formado por funcionários da Hemominas e grupos sociais e/ou filantrópicos da cidade, como “O Bloco Recordar É Viver”, que desfila pelo “Unidos Pela Vida” desde o primeiro ano, a Associação dos Aposentados, o Grupo dos Escoteiros, Rotary Clube são outros grupos que marcam presença no Bloco. A adesão do público que assiste o desfile também é muito importante para transmitir a mensagem proposta pelos foliões que abraçam a causa da doação de sangue. A proposta é associar essa causa à vida, à alegria e à solidariedade. O Hemocentro de Juiz de Fora atende a 27 cidades da região, o que corresponde a 58 hospitais. Para atender à essa demanda, é necessário que 160 candidatos a doação de sangue compareçam à unidade todos os dias. O Hemocentro funciona de segunda a sexta-feira de 7:00h às 18:00h e no sábado de 7:00h às 11:00h.

Fonte: Asssessoria Hemominas