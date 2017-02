Pais indicam necessidade de reparos no entorno das escolas

A maioria das escolas da cidade, tanto públicas, quanto privadas, já iniciou o período letivo de 2017. Algumas delas, após o recesso, ainda aguardam reparos na estrutura física, para atender melhor os estudantes. Como é o caso do Centro de Assistência Integral à Criança- Rocha Pombo Centro Difusão Cultural (CAIC), que fica no bairro Amazônia, zona Norte.



“Há algum tempo esperamos uma série de melhorias, como a reforma do banheiro, que está quebrado, também sabemos que falta material de limpeza e higiene pessoal. Meu filho estuda lá há três anos e até hoje não fizeram nenhuma reforma”, explica a Jane Rosa, mãe de um aluno de sete anos.



Ainda de acordo com ela, o muro da escola caiu e, por conta disso, as crianças não estão podendo ficar no período integral. “Isso nos prejudica, eu não tenho com quem deixar meu filho, enquanto trabalho, por isso, não posso trabalhar o dia todo”, comenta Jane. Ela comenta que ao cobrar a direção os reparos, a resposta costuma ser a espera da verba do governo.



Não só a estrutura física, mas também alguns outros espaços, também precisam de atenção, como por exemplo, o parquinho. Que precisa de capina. Algo que também atinge o caminho pelo qual os alunos passam para chegar à Escola Estadual Doutor Clemente Mariani, no bairro Carlos Chagas, também na Zona Norte.



“Fui ver a escola para os meus filhos de oito e dez anos em dezembro, e o mato já estava alto. Quando voltei, em janeiro, continuava do mesmo jeito, e agora com o retorno das aulas, o mato ainda não foi retirado de lá. Muitos alunos precisam passar pelo acesso para chegar à Escola, então é muito perigoso, pode ter bichos, ou qualquer outra coisa. Isso nos preocupa muito”, comenta Patrícia da Silva, mãe dos dois estudantes.



De acordo com a Secretaria de Educação, a Escola Municipal Rocha Pombo consta na lista de atendimentos prioritários da Secretaria de Educação para a realização das reformas solicitadas, como é o caso dos banheiros da unidade. “A renovação do contrato com a empresa responsável pelas obras já foi autorizada e, em breve, os reparos serão realizados. Com relação à falta de material de higiene pessoal, cabe à escola fazer a compra destes produtos. Quando a direção fala que a verba não foi repassada, é importante ressaltar que existe um protocolo a seguir: as parcelas são pagas a partir da entrega correta da prestação de contas por parte da instituição de ensino”, explica a nota.



Sobre a queda do muro, segundo a secretaria, se deu em função de um problema com uma linha de água pluvial, que vem da rua de cima da Escola. Com a força das águas da chuva, o muro cedeu, e o trabalho precisa ser feito em todo o trajeto desta linha de água pluvial. “Por isso, o muro só poderá ser refeito após esta questão ser resolvida. Sendo assim, para garantir a segurança e o normal funcionamento da escola, uma cerca será instalada de forma provisória, mas segura para todos os que frequentam a instituição”, detalha a notificação.



O local da capina, segundo o Departamento de Limpeza Urbana (Demlurb) fica dentro de um espaço de responsabilidade do Estado. O Demlurb está cumprindo uma programação nas escolas, e já realizou roçado e limpeza das unidades: Escolas Municipais Irineu Guimarães, Cecília Meireles, Vereador Raymundo Hargreaves, Cosette de Alencar e das Escolas Estaduais Lindolfo Gomes e do escadão de acesso à escola Sebastião Patruz de Souza.