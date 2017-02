Polícia Militar registra dois atropelamentos na Zona Sul

Uma idosa de 70 anos morreu por volta das 11h da manhã dessa terça-feira, 7, na Avenida Rio Branco próximo ao número 3.545, no Alto dos Passos. Ela tentava atravessar a rua em diagonal, passando pela pista no sentido Centro/Bairro. De acordo com uma testemunha que preferiu não ser identificada, quando estava no meio da via, a idosa, que tinha conferido o fluxo de carros, mas não percebeu a aproximação da motocicleta, e foi atropelada.



“Eu vi a pancada, com o impacto, ela foi jogada para frente, tanto que o sapato dela voou para longe do local onde o corpo ficou”, descreve a testemunha. De acordo com a Polícia Militar (PM), o impacto fez com que a mulher fosse arremessada e batesse a cabeça na parede. Testemunhas chamaram o Samu, mas quando o atendimento foi feito, ela já não apresentava sinais vitais. A equipe constatou o óbito e atendeu a pessoas próximas à senhora, que passaram mal ao saber da notícia.



Ainda nessa terça-feira, 7, um homem de 27 anos foi atropelado na Rua Barão de São Marcelino, também no Alto dos Passos. Vídeos do momento no qual ele foi atingido por uma van foram postados no Facebook durante a tarde. As imagens mostram que ele cambaleava e apresentava dificuldade de locomoção. Ele saiu da calçada e contornava um caminhão, que estava parado, quando uma van passou do lado e colidiu com o homem.

Ele foi encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) para atendimento. Segundo a Secretaria de Saúde, até o fechamento desta edição, o homem estava lúcido e orientado na observação masculina, aguardando avaliação da neurocirurgia.



Outras duas ocorrências com vítimas fatais foram registradas nesse ano. No dia 9 de janeiro, o corpo de um homem de 40 anos foi encontrado no Morro da Glória, Centro. Exames periciais apontaram que o homem sofreu politraumatismo, possivelmente causado por atropelamento. O caso está em investigação pela 7ª Delegacia de Polícia Civil.



A terceira vítima fatal de atropelamento foi um homem de 59 anos, que foi atingido por um ônibus, na Avenida Rio Branco, também no Centro. O homem teria atravessado a via enquanto o semáforo estava fechado para pedestres.