Apae suspende aulas e atendimento por tempo indeterminado

Funcionários e professores da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae/ JF) optaram por suspender as atividades da escola e os atendimentos às crianças e adolescentes com deficiência por tempo indeterminado, até que a situação salarial da categoria seja normalizada. A decisão foi tomada em conjunto com as famílias assistidas, durante reunião realizada nessa segunda-feira, 6.

Na reportagem publicada pelo Diário Regional na edição de domingo, 5, a diretora da Associação, Stella Façanha, havia relatado à nossa equipe que os ganhos relativos a férias, salários e o 13º dos funcionários estariam atrasados desde dezembro do ano passado. "Nossas atividades estão suspensa até que a Justiça ou o Sindicato quitem os salários com os valores bloqueados", ressaltou a diretora.

Com a decisão, cerca de 580 famílias deixam de ser assistidas pela associação que oferece atividades pedagógicas ligadas à escola e também os atendimentos da clínica médica.

