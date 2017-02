Zoonoses alerta para perigo de pragas urbanas no verão

As altas temperaturas do verão favorecem o aparecimento de pragas urbanas – entre elas, ratos, caramujos e escorpiões –, provocado por uma série de fatores ambientais.

Neste período, o Departamento de Zoonoses da Secretaria de Saúde (SS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) intensifica seu trabalho de fiscalização e apuração de denúncias, com a equipe de educação em saúde. O objetivo é orientar e alertar a população sobre os cuidados básicos para evitar o aparecimento e a proliferação desses animais.

O Chefe do Departamento de Zoonoses, José Geraldo Castro Junior afirma que o papel da população é fundamental para evitar o aparecimento dos animais. “O Departamento de Zoonoses atua no manejo ambiental, ou seja, controle do abrigo e alimentação dos animais, além da capina em lotes vagos e controle do abrigo. Mas é importante que as pessoas façam sua parte, como bloquear os acessos das residências, manter os móveis afastados da parede. É uma questão de educação sanitária.”

O Chefe do Departamento de Zoonoses afirma que ao ser picada por algum animal peçonhento, a vítima deve apenas lavar o local com água e sabão, além de evitar a movimentação. Após esse procedimento, a pessoa deve se dirigir imediatamente ao Hospital Pronto Socorro (HPS). “Não adianta ir a nenhum hospital particular. A pessoa deve ir ao HPS nas primeiras 6 horas após a picada, se possível nas três primeiras, no setor de soroterapia, onde ela será avaliada pelos médicos especializados”, explica.

Nesta época do ano, o escorpião está em fase de reprodução e, por isso, desloca-se mais, aumentando o risco de um acidente envolvendo seres humanos. José Geraldo fala quais são os locais mais propícios ao surgimento de escorpiões. “Bairros próximos a cemitérios e pedreiras são mais suscetíveis ao aparecimento de escorpiões pois são úmidos, sombreados e atraem baratas também, que servem de alimento para os escorpiões”. O Chefe do Departamento de Zoonoses também alerta para o acúmulo de lixo próximo a bares e restaurantes, além das tubulações antigas do Centro de Juiz de Fora, que podem atrair baratas e escorpiões.

Da Redação