Ministério Público pede mudanças na regulamentação da vigilância sanitária de Juiz de Fora

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) entrou com uma Ação Civil Pública (ACP) para que a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) implemente as condições necessárias ao regular o funcionamento do Departamento de Vigilância Sanitária (Dvisa), vinculado à Secretaria Municipal de Saúde.

O MPMG requer que sejam determinados, liminarmente, a atualização do cadastro dos estabelecimentos sujeitos a inspeção pela Vigilância Sanitária municipal; a responsabilidade de fiscalização anual de 100% dos estabelecimentos cadastrados, a partir de junho de 2017; e que, em caso de registro de irregularidades nos estabelecimentos vistoriados, seja garantido o necessário retorno dentro do prazo fixado, visando aferir a correção dos problemas.

Um Inquérito instaurado pela Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde, em 2010, constatou que o Dvisa contava com apenas 13 técnicos com formação superior lotados na área de fiscalização, número insuficiente para o seu eficaz funcionamento.

Relatórios encaminhados ao MPMG demonstram que de janeiro a setembro de 2013, do total de 7.181 estabelecimentos cadastrados apenas 890 (12,39%) foram inspecionados, gerando uma demanda reprimida de 6.291 (87,61%) estabelecimentos. Em 2014, a situação se repetiu, tendo sido realizadas apenas 129 inspeções (incluindo retorno) em estabelecimentos de alimentos de um total de 3.512 cadastrados; 293 inspeções em estabelecimentos de produtos (supervisão de medicamentos) de um total de 495; e 566 inspeções nos demais estabelecimentos de baixa complexidade, do total de 3.174 cadastrados.

Diante da continuidade do problema, em 2015, foi instaurado novo Inquérito Civil, visando à criação de força-tarefa destinada especificamente a fiscalização de estabelecimentos alimentícios da cidade. Na ocasião, constatou-se que inúmeros estabelecimentos estavam funcionando em desacordo com as normas sanitárias vigentes, o que ocasionou dezenas de interdições cautelares.

Passados quase sete anos da instauração do primeiro inquérito, registrou-se que a situação do órgão de vigilância sanitária do município permanece inalterada, com destaque para a desatualização do cadastro de estabelecimentos, realização de apenas 2.135 inspeções (incluindo-se retornos) em 2016; e inexistência de cronograma definido para fiscalização anual da totalidade dos estabelecimentos sujeitos a inspeção sanitária.

Posicionamento da Secretaria de Saúde

O Diário Regional entrou em contato com a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Juiz de Fora que informou através de nota que está preparando a defesa a ser encaminhada ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) sobre a referida Ação Civil Pública.

No documento, a Secretaria de Saúde esclarece que várias ações vêm sendo adotadas nos últimos anos no sentido de reestruturar a Vigilância Sanitária do município e que, portanto, não há inércia por parte do Poder Público municipal.

Segundo a nota da Secretaria de Saúde da PJF, entre essas ações, estão a inauguração do Centro de Vigilância em Saúde, da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, onde a Vigilância Sanitária está instalada, no 1º andar, na Avenida dos Andrades, 523; regulamentação e reajustes anuais da Taxa de Fiscalização Sanitária, e regulamentação da Vigilância Sanitária, da Função de Autoridade Sanitária de Juiz de Fora, das ações e do Processo Administrativo Sanitário – PAS, por meio de leis e resoluções; expansão do quadro de servidores do Departamento de Vigilância Sanitária está prevista para 2017, com aporte de técnicos, por meio de processo seletivo interno, além de concurso público em andamento.

A Secretaria de Saúde da PJF declarou que juntamente com estas ações, outras medidas administrativas foram adotadas para regularização do licenciamento dos estabelecimentos, como capacitação dos representantes de classe, com reuniões em parceria com o Sindicato de Bares, Hotéis e Restaurantes e a Abrasel, entre outros.

Da Redação/Assessoria