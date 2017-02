Uma mulher morreu atropelada na Avenida Rio Branco, próximo a altura do bairro Alto dos Passos, na manhã desta terça-feira, 7. Segundo uma testemunha que não quis se identificar, a vítima foi atingida por uma moto em alta velocidade enquanto atravessava a avenida. As equipes do SAMU e da PM se deslocaram até o local e o trânsito está seguindo em meia pista. A perícia também foi acionada. Ainda não se sabe a idade da vítima.