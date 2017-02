Jovem de 18 anos morre ao ser baleado no Vale Verde

Duas pessoas foram atingidas por tiros na tarde dessa segunda-feira, 6, no bairro Vale Verde, zona Sul. Segundo informações do Polícia Militar, um dos homens, de 32 anos, foi atingido por seis disparos nas costas e foi encaminhado para UPA Santa Luzia, e em seguida levado para o HPS. A outra vítima, um jovem de 18 anos, também foi atingida nas costas e encaminhada ao mesmo hospital. Ele passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Os suspeitos do crime foram identificados pelo sobrevivente através dos arquivos da PM, mas ainda não foram localizados.