Um boi de cerca de 600 quilos precisou ser resgatado de dentro de uma piscina pelo Corpo Bombeiros na noite dessa segunda-feira, 6, no bairro Bom Clima, zona Nordeste. Segundo informações do militares, diferentes técnicas foram utilizadas para tentar retirar o animal que devido ao cansaço somente foi resgatado no final da madrugada. O animal foi devolvido ao caseiro do local.