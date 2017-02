Abertas 21 vagas para professores substitutos

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) irá selecionar 21 professores substitutos. Há oportunidades nos campus de Juiz de Fora e de Governador Valadares, em 19 departamentos da instituição, conforme edital publicado nesta sexta-feira, 27. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas a partir de segunda-feira, dia 30, até o dia 7 de fevereiro, das 9h às 12h e das 13h às 16h, de forma presencial ou por terceiros, nas secretarias das Unidades Acadêmicas.

As vagas são para exercício de carga horária de 20 ou 40 horas semanais. Os vencimentos para as vagas com jornada de 20 horas variam entre R$ 2.236,29 e R$ 3.305,07, conforme a titulação e o cargo. Já em relação aos cargos de 40 horas, o valor é entre R$ 3.117,22 e R$ 5.697,61. O período de duração do contrato é de um ano, sem prorrogação.

Para se inscrever, o candidato deverá acessar o site da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (Progepe), preencher formulário e entregar no ato da inscrição, junto da documentação especificada no edital. Aos interessados, é possível, ainda, realizar as inscrições e o envio dos documentos necessários via postal.

Os departamentos deverão publicar uma lista com as inscrições deferidas e indeferidas, sendo permitido ao candidato recorrer da decisão. As datas e horários das provas variam de acordo com cada unidade acadêmica, e estão detalhadas no edital.

Confira o edital 02/2017.

Fonte: Assessoria UFJF