Um homem de 27 anos foi encontrado morto na noite desta segunda-feira, 6, no bairro Marumbi, zona Leste. Segundo uma denúncia anônima recebida pela PM, disparos de arma de fogo foram ouvidos no local, e em seguida, uma motocicleta foi ouvida passando. Segundo testemunhas, a vítima possui ligações com o tráfico no bairro Dom Bosco. A polícia foi até o endereço do jovem e encontrou duas armas e munições. Segundo a perícia foram constatadas seis perfurações no corpo do rapaz.