Caso de febre amarela em macaco é investigado em JF

A Secretaria do Estado de Minas Gerais (SES/MG) informou que há um caso de epizootia (morte de primata não humano por febre amarela) sendo investigado em Juiz de Fora. Na cidade de Leopoldina também há um caso em primata sendo investigado e os municípios de Espera Feliz e Orizânia há casos da doença em humanos sob investigação. Espera Feliz possui dois casos investigados e Orizânia, um caso.



As informações foram divulgadas no boletim epidemiológico dessa segunda-feira, 6. O documento também aponta rumores da doença nos animais em Conselheiro Lafaiete e Cristiano Otoni, na região de Barbacena.



De acordo com o levantamento, até essa segunda-feira, foram notificados 862 casos suspeitos de febre amarela no estado de Minas Gerais. Dos 862 casos notificados, 138 casos evoluíram para óbito, dos quais 59 foram confirmados para febre amarela. Entre os óbitos confirmados 84,7% foram do sexo masculino, com média de idade de 44,7 anos.



A pasta distribuiu, até o momento, 4.484.400 doses de vacina contra a Febre Amarela para atender as áreas selecionadas com estratégia de intensificação vacinal e rotina de vacinação. Dados fornecidos pelas Unidades Regionais de Saúde mostram que já foram aplicadas 2.247.330 doses de vacina no Estado, sendo 1.322.573 doses nos municípios com surto de febre amarela. A Regional de Saúde de Juiz de Fora recebeu 60 mil doses e já foram aplicadas 21.424.