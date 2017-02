PRF apreende caminhão adulterado na BR-040

Um homem de 29 anos foi preso após ser parado por policiais rodoviários federais na BR-040, na altura do bairro Barreira do Triunfo, zona Norte, na tarde dessa segunda-feira, 6. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os policiais retornavam a cidade após realizar operação de fiscalização em Dias Tavares. Ao se depararem com o caminhão com placa de Belém, os militares suspeitaram de irregularidades no veículo, por isso, decidiram abordar o condutor.



Após verificação da documentação, os policiais constataram que o caminhão apresentava adulteração na gravação do chassi. Por se tratar de um veículo adulterado, com indícios de clonagem, os policiais deram voz de prisão ao condutor e o encaminhou, junto com o veículo, a delegacia da Polícia Civil situada no bairro Santa Terezinha, zona Nordeste.



O condutor afirmou que é motorista profissional e que estava desempregado. Ele ainda informou que mora na cidade Serrinha, no estado da Bahia e que não sabia do crime, alegando que recebeu R$700 para levar o veículo até Salvador.