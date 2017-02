Juiz de Fora é pela quarta vez o município que mais registra acidentes ferroviários

A MRS divulgou nessa segunda-feira, 6, o balanço anual dos Acidentes ferroviários. De acordo com o levantamento, houve a redução de 20% de ocorrências comparando o ano passado com 2015. No estudo estão presentes todos os municípios que fazem parte da malha ferroviária da empresa. Pelo quarto ano consecutivo, Juiz de Fora foi o município em que foram registrados mais acidentes, mesmo com uma redução de 39%. Em 2015, o município registrou 18 acidentes e no ano passado foram 11 no total.



Em 2016, em todos 105 municípios nos quais a empresa está presente foram registrados 94 acidentes. De acordo com o levantamento, “isto representa uma média inferior a um acidente por cidade, ao longo de todo o ano passado. Se compararmos esses números ao balanço realizado em 2015, ano em que houveram 118 atropelamentos ou abalroamentos, chega-se a uma redução expressiva de 20,3%”.



A empresa acredita que a diminuição dos casos está associada a notícias veiculadas sobre os acidentes. “Acreditamos que parte do bom resultado se deve à atuação da imprensa, que vem contribuindo, de forma decisiva, para a adoção de uma cultura de segurança perante a ferrovia. No entanto, 87% dos acidentes ainda são causados pela imprudência de pedestres e motoristas”, informou a empresa através do estudo.



O gerente geral de Faixa de Domínio e Interferências, Uascar Carvalho, afirmou que mesmo com os resultados alcançados, ainda são presenciadas ações imprudentes na ferrovia. “Mesmo com os resultados alcançados através do bom andamento dos trabalhos de segurança e das ações de conscientização, em geral, infelizmente, ainda presenciamos atitudes imprudentes na ferrovia, por este motivo precisamos continuar disseminando a cultura de segurança”, ressaltou.