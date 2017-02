Ônibus é alvo de tiros e homem é baleado

Desavença entre moradores dos bairros Vitorino Braga e Santa Cândida, ambos na zona Leste da Cidade, acabou resultando em disparos de arma de fogo contra um coletivo da empresa Gil, que passava pela Rua Augusto Olímpio Pascini, no bairro Santos Anjos, na tarde de domingo, 5. Três balas perfuraram a lataria e a janela traseira do veículo. Os disparos atingiram um homem de 27 anos.

A vítima foi encaminhada ao Hospital de Pronto Socorro (HPS), com uma bala alojada no crânio e consciente.

O motorista do ônibus foi orientado a encaminhar o veículo para vistoria. O suspeito, de 22 anos, que seria conhecido da vítima, não foi localizado.