Um adolescente de 17 anos foi apreendido após ser flagrado com 62 buchas de maconha na manhã desse domingo, 5, Avenida Francisco Valadares, no bairro Vila Ideal, região sudeste. O jovem, que estava com a droga em mãos, foi abordado por um cabo da Polícia Militar (PM) da 135ª Companhia que estava de folga. O adolescente foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos e o material foi apreendido.