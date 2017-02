PJF lançará projeto de orientação para pessoas com deficiência

Visando a ampliar a inclusão socioprodutiva de pessoas com deficiência (PCD), a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) lançará, na quinta-feira, 9, o projeto “JF Orienta – pessoas com deficiência”. O programa levará orientações sobre cadastramento no site JFEmpregos, preenchimento de currículo, definição de objetivos e perfil profissional, e comportamento em entrevistas, além de reforçar o conhecimento do público sobre os direitos, deveres e oportunidades no mercado de trabalho para PCD.



O “JF Orienta – pessoas com deficiência” é uma realização da PJF, através dos Departamentos de Trabalho, Emprego e Renda (DTER), da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (Sedettur), e de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e Direitos Humanos (DPCDH), da Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS).



Fonte: Assessoria