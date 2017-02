Adolescente é apreendido com 118 pedras de crack no bairro Nova Era

A Polícia Militar em abordagem a um adolescente de 15 anos apreendeu 21 pedras de crack no bairro Nova Era, zona Norte, na madrugada dessa segunda-feira, 6. Segundo o boletim de ocorrência, além da droga foram encontrados R$128 e um aparelho celular. Em seguida a PM foi até a casa do adolescente, onde foi recebido pela mãe do adolescente. Na residência foram encontrados mais 97 de crack, que segundo o suspeito, teriam sido compradas no bairro Furtado de Menezes para serem revendidas. Ele foi apreendido e encaminho à delegacia junto com a mãe.