Adolescente grávida é baleada na saída de boate

Uma adolescente de 15 anos, grávida de nove meses e um jovem de 19 anos, foram baleados do lado de fora de uma boate no bairro São Dimas, zona Norte, na madrugada desse domingo, 5. Segundo o boletim de ocorrência, as vítimas estavam em um baile funk e após o término do evento houve uma aglomeração de pessoas e em seguida os disparos.

No momento em que a PM chegou houve correria por parte das pessoas que estavam no local. A polícia fez buscas e encontrou o suspeito dos disparos, um jovem de 19 anos, que foi preso em flagrante próximo ao evento. Com ele foi encontrado um revólver calibre 32, com cinco cartuchos sendo quatro utilizados nos disparos e um picotado. O autor já possui passagem pela polícia por homicídio, porte ilegal de armas e tráfico de drogas.

Segundo a ocorrência, o suspeito queria atingir um homem de 21 anos, que foi encontrado caído no chão. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado para o HPS. A vítima também tem mais de dez passagens pela polícia. A suspeita é que a motivação tenha sido a rixa entre bairros. A adolescente grávida e o jovem baleado também foram levados para o HPS.