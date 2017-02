Governo Federal libera R$ 543,5 milhões para a saúde de Minas Gerais

Com a otimização dos gastos públicos, o Ministério da Saúde conseguiu liberar R$ 543,5 milhões ao estado de Minas Gerais. São recursos referentes a emendas parlamentares e investimentos do Governo Federal destinados ao custeio de 722 serviços e leitos que estão em funcionamento e que passam a receber contrapartida federal para habilitação ou qualificação no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, nesta sexta-feira (03), em visita ao município de Governador Valadares.

“Esses recursos vão contribuir para melhorar e acelerar o atendimento de quem precisa de exames, consultas e cirurgias. Além de garantir o custeio de serviços o custeio de serviços que necessitavam da nossa contrapartida. Isso demonstra o compromisso do Governo Federal em priorizar a atenção à Saúde nos municípios do Estado para conseguir avançar na qualidade dos atendimentos em saúde”, destacou o ministro da Saúde, Ricardo Barros.

Ao todo, os recursos serão distribuídos em 138 municípios contemplados pela iniciativa, incluindo Governador Valadares e a capital, Belo Horizonte. Prioridade do ministro Ricardo Barros nos primeiros 200 dias à frente da pasta, a otimização de gastos alcançou uma eficiência econômica total no país de R$ 1,9 bilhão, possibilitando aumentar a assistência à população no âmbito da rede pública de saúde.

Do total do valor liberado para Minas Gerais, R$ 195,1 milhões beneficiam serviços como leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), voltados para os atendimentos de urgência e emergência, saúde bucal, saúde mental, rede de atenção à urgência e emergência, além do custeio de serviços hospitalares e ambulatoriais voltados à assistência especializada, incluindo os atendimentos de média e alta complexidade, como oncologia. Há ainda R$ 348,4 milhões referentes a emendas parlamentares e R$ 15,6 milhões para custeio anual de 07 Unidades de Pronto Atendimento (UPA) nos municípios de Belo Horizonte, Carmo do Parnaíba, Contagem, Governador Valadares, Lagoa da Prata e Santo Antônio do Monte.

Além destes recursos, a pasta também está destinando mais R$ 203,5 milhões em empenhos para a construção, reforma e/ou ampliação de 122 Academias da Saúde, 07 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), 570 Unidades Básicas de Saúde (Requalifica UBS), 01 Estratégia Rede Cegonha, 22 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), 09 Unidades de Acolhimento, 01 Centro Especializado em Reabilitação (CER) e 02 Oficinas Ortopédicas.

SAMU – Atualmente, o estado de Minas Gerais possui 250 ambulâncias em funcionamento, 16 Centrais de Regulação e uma Motolância, com custeio federal anual de R$ 68,5 milhões. No município de Governador Valadares são 04 ambulâncias em funcionamento, representando investimento federal na ordem de R$ 1,4 milhão por ano.

Em todo o Brasil, são 340 novas ambulâncias, representando investimento de R$ 67,6 milhões. A renovação da frota leva em consideração o critério de tempo de uso (cinco anos de habilitação, com veículo em funcionamento e sem renovação). Os veículos doados estarão vistoriados e disponíveis para retirada na empresa, em Cajamar/SP, até o dia 17 de fevereiro de 2017. Nenhum município de Minas Gerais foi contemplado com essas ambulâncias porque o estado renovou toda a frota em 2015 e 2016.

HOSPITAL MUNICIPAL GOVERNADOR VALADARES – O ministro da Saúde também visitou as instalações do Hospital Municipal de Governador Valadares, hospital geral 100% SUS, de gestão municipal, especializado em atendimentos de média e alta complexidade, como saúde mental, AIDS/HIV, gestação de alto risco, terapia nutricional, enteral e parenteral e trauma-ortopedia. Atualmente, a unidade atende cerca de 14 mil pacientes por mês da região de Governador Valadares de outros 85 municípios vizinhos. Possui 233 leitos SUS, sendo 10 de cirurgia geral, 10 de saúde mental, 82 de clínica geral, 46 de UTI, 43 para obstetrícia cirúrgica e 42 de pediatria clínica e cirúrgica, além de 376 profissionais e 218 médicos.

HOSPITAL REGIONAL GOVERNADOR VALADARES – Ainda no município mineiro, o ministro da Saúde Ricardo Barros visitou as obras do Hospital Regional de Governador Valadares. A unidade será referência pólo para a Região Ampliada de Saúde Leste e atenderá os 85 municípios, que somam quase 1,5 milhões de habitantes, englobando as macrorregionais de Governador Valadares e Coronel Fabriciano. Com as obras concluídas, o Hospital Municipal de Governador Valadares terá o atendimento desafogado e poderá voltar os serviços exclusivamente ao município. O novo hospital terá 226 leitos, sendo 40 de UTI, 176 de enfermaria e 10 leitos semi-intensivos, e oferterá serviços de urgência e emergência, cirurgias eletivas e ambulatoriais, internações entre outros serviços. A capacidade prevista de atendimento é de 3 milhões de pessoas por ano.

Lista de unidades contempladas em Juiz de Fora:

Fonte: Assessoria Ministério da Saúde