Heróis marcam presença em campanha de doação no Hemominas

Em clima de carnaval o Hemominas Juiz de Fora realizou uma campanha de doação de sangue na manhã dessa segunda-feira, 6. Voluntários vestidos super-heróis foram ao hemocentro incentivando a presença de doadores e conscientizando sobre a importância do ato.

Com o alto índice de febre amarela em Minas Gerais houve uma redução de cerca de 20% no número de doadores, gerando uma queda no estoque. Para doar sangue é preciso ter acima de 50 quilos, idade entre 16 e 69 anos, e estar com boa saúde. O Hemominas fica na Rua Barão de Cataguases, S/N - Santa Helena, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h. Os sábados o atendimento acontece entre 7h e 11h da manhã.