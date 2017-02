Colisão entre três veículos é registrada no bairro Aeroporto

Um acidente envolvendo um ônibus, um automóvel e uma motocicleta foi registrado na manhã desse sábado, 4, na Rua Eugênio do Nascimento, no bairro Aeroporto, Cidade Alta. De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros havia a informação de que uma das vítimas estava presa nas ferragens. De acordo com testemunhas, por conta do derramamento de óleo na via, foi preciso jogar serragem sobre a pista. Por isso, os motoristas que precisarem passar pelo local do acidente são orientados a redobrar a atenção.