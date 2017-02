Corpo de Bombeiros controla princípio de incêndio no Hospital Nove de Julho

Um princípio de incêndio ocorreu no Hospital Nove de Julho, na manhã desse sábado, 4. O problema teria sido causado por um vazamento na tubulação de gás. Ninguém ficou ferido por conta do incidente e não há, segundo a assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros, informações sobre registro de pessoas afetadas pela toxidade do material. Após o controle da sutuação, o procedimento adotado pelos Bombeiros é o encaminhamento do Boletim de Ocorrência para a Companhia de Prevenção, que deve fazer uma avaliação mais detalhada do caso.