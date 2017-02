Corpo ferido por três disparos de arma de fogo é encontrado em beco

Um homem de 45 anos foi encontrado morto em um beco próximo a Rua Pedro Castegliani, no bairro Bela Aurora, Zona Sul. Ele tinha um sangramento na cabeça e a equipe do Samu foi chamada para atendê-lo. Os profissionais constataram a morte do homem, com três perfurações feitas por disparos de arma de fogo, sendo duas na cabeça, com um projétil alojado e outro no ouvido direito. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) De acordo com a Polícia Militar (PM) a autoria do crime, assim como a motivação dele são desconhecidas.