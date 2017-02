Motorista inabilitado é preso levando drogas em ônibus

Um homem de 30 anos foi abordado durante operação realizada no posto da Polícia Militar Rodoviária (PMR) no bairro Grama, região Nordeste, na noite dessa sexta-feira, 3, conduzindo um ônibus com placa de Uberlândia. Os policiais responsáveis pela abordagem verificaram que o motor não tinha nem os documentos de licenciamento do veículo, nem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) .



Enquanto os oficiais adotavam os procedimentos cabíveis, o suspeito fugiu em direção a um matagal. Após rastreamento de uma equipe de PMs, com a ajuda do Canil, o homem foi localizado e preso. Dentro do ônibus foram localizados 19 tabletes de pasta base de cocaína, 305 tabletes de maconha e R$912, sendo apreendido também um celular e outros documentos.