Um adolescente de 17 anos foi encontrado com dois ferimentos feitos por tiros de arma de fogo no lado esquerdo do tórax na noite da sexta-feira, 3, próximo a casa dele, no bairro Vila Ideal, zona Sudeste. A vítima foi socorrida pelo Samu, e encaminhada ao Hospital de Pronto Socorro (HPS), onde as duas perfurações foram constatadas e o garoto ficou em observação. De acordo com o jovem, três homens seriam responsáveis pela ação.