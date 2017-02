Uso do celular na sala de aula deve ser acompanhado pelo regimento interno das escolas

Crianças e adolescentes têm acesso ao mundo digital cada vez mais cedo. Assim como cadernos, lápis, e outros materiais escolares, o smartphone é um recurso cada vez mais presente na rotina dos alunos, e também dos professores, que devem estar atentos às formas de utilizar a tecnologia como apoio ou ampliação do trabalho pedagógico. Não há uma regulamentação específica sobre como os professores devem agir em casos de uso abusivo pelos estudantes, nesses casos, cada estabelecimento de ensino estipula uma maneira de ação.



Um caso chamou a atenção em Sergipe, no último ano, depois que um professor tomou o celular de um aluno dentro da sala de aula, e a família do garoto o processou. O juiz deu resultado favorável ao docente. O estudante teria alegado que utilizou o celular para verificar as horas, no entanto, o professor conseguiu provar que quando tomou o celular do aluno, ele estava com fone de ouvido plugado, e quando ele foi solto, a música continuou tocando. O garoto tinha reclamações anteriores de outros professores por uso do aparelho dentro da sala de aula.



“O uso como chamada feita dentro da sala de aula, realmente é inadequado, nesse caso, não traz nenhum benefício, até porque se a criança ou o adolescente precisa se comunicar com os pais, pode fazer contato pelo telefone da escola. Não precisa recorrer ao celular”, considera a coordenadora geral do Sindicato dos Professores (Sinpro), Aparecida Oliveira Pinto.



Ela ressalta que proibir o uso do aparelho não é a melhor solução para problemas de disciplina. “Temos que pensar na possibilidade de acesso à internet por meio do smartphone como uma ferramenta promissora pedagogicamente. Nesse sentido, o celular pode ser um importante meio de enriquecer a aula. Por conta disso, proibir o celular na sala de aula é incongruente, não funciona”, avalia. Em Juiz de Fora, a Secretaria de Educação da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) não possui nenhum instrumento normativo para o uso dos telefones, ou seja, cada instituição desenvolve uma forma de lidar com a tecnologia, dentro das suas especificidades.



Segundo ela, cada escola tem um regimento sobre o tema, que deve ser respeitado e indicar a atitude a ser tomada. “Não tem uma regra geral, que possa ser aplicada a todas as escolas. Isso depende muito do perfil de casa instituição, dos estudantes.



Não há dispositivos que possam ser adotados por todas as escolas, as regras ou regimentos são definidos de maneira regionalizada, conforme o advogado da área especializado na área educacional, Célio Müler. “O que existe são entendimentos e interpretações do aspecto disciplinar. Se o uso do celular vai atrapalhar o estudante ou algum colega, é razoável que, dentro da autonomia e condição de autoridade, o professor tenha maneiras de interromper ou bloquear esse uso”.



Assim como Aparecida, Müller também não acredita que o celular deva ser proibido. “Deveria ser proibido o uso inadequado, o que é diferente de proibir a utilização. Os professores e as escolas não devem fechar os olhos para as necessidades de acompanhamento da tecnologia pelos alunos. Ela pode facilitar ou dificultar as relações, dependendo de como são utilizas. Vai depender do tipo de aula, de como o celular vai ser incluído nela”, encerra o advogado.