Cirurgias bariátricas pouco invasivas poderão ser realizadas pelo SUS

Uma portaria do Diário Oficial da União (DOU), publicada na última quarta-feira, 1° de fevereiro, acrescentou ao Sistema Único de Saúde (SUS) a cirurgia bariátrica por videolaparoscopia, menos invasiva que a convencional. O procedimento retira uma parte do estômago do paciente que não consegue perder peso da forma convencional.

“Diferente da bariátrica comum, que abre a parede abdominal da pessoa, a videolaparoscopia faz três pequenos orifícios no abdome”, explica a endocrinologista Raquel Morais. “Além de ser menos invasiva, a recuperação é bem mais rápida”.

Nem todos podem passar por essa cirurgia. Segundo a médica, o procedimento é indicado para pessoas com obesidade grau três e Índice de Massa Corporal (IMC) maior ou igual a 40, ou para pessoas com obesidade grau dois e IMC maior ou igual a 35, associado a alguma doença mais grave. “Esses pacientes precisam ter realizado pelo menos dois anos de tratamento em clínica, sem sucesso”, completa. “Antes da bariátrica, a pessoa precisa ser preparada por uma equipe multidisciplinar, formada por um endocrinologista, um psicólogo, um nutricionista, um cardiologista, um pneumologista, um fisioterapeuta e um assistente social. Esse acompanhamento continua após a cirurgia, para que o paciente tenha um acompanhamento nutricional para consumir o número adequado de vitaminas e atingir o peso desejado”.

Para realizar o tratamento pelo SUS, as pessoas devem ir até um posto de saúde, onde serão atendidas por um endocrinologista. O próprio endocrinologista encaminha o paciente até o atendimento multidisciplinar, após verificar se não há nenhuma contra-indicação. “Às vezes o paciente não tem o nível de obesidade necessário para o procedimento. Ele também não pode fazer a cirurgia se tiver alguma doença psiquiátrica grave, transtornos alimentares, alcoolismo, dependência química ou doenças clínicas”, finaliza Raquel.

O SUS tem um prazo de 180 dias após a publicação para implementar a operação em seus serviços.