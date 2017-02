Secretaria de Saúde investiga casos de febre amarela na Zona da Mata

O surto de febre amarela persiste no estado de Minas Gerais. Até a quinta-feira, 2, havia 777 casos notificados da doença, sendo 138 confirmados, segundo informações da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). O número de óbitos por suspeita da doença é de 128, e 51 já foram investigados e confirmados. De acordo com o Ministério da Saúde, Minas é um dos cinco estados mais afetados no país, além do Espírito Santo, São Paulo, Bahia e Rio de Janeiro. Quase R$14 milhões serão recebidos por cada um desses estados para a renovação dos estoques de vacinas contra a febre amarela. Minas Gerais já recebeu, até o momento, 3,5 milhões de doses extras.

As unidades regionais de saúde de Coronel Fabriciano, Diamantina, Governador Valadares, Manhumirim e Teófilo Otoni são as cinco mais afetadas pela doença, mas apresentam índice de vacinação de 90%. Ainda segundo o Ministério da Saúde, essas cidades tiveram, no total, dois milhões de doses da vacina distribuídas, e 1,2 milhão já foram aplicadas. De acordo com o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES- MG) divulgado nessa sexta-feira, 3, um boato de caso de febre amarela foi identificado em Barbacena, e um caso em Leopoldina foi confirmado um caso em investigação.

“A maioria dos casos estão sendo notificados no leste de Minas, então nós recomendamos a imunização das pessoas que vão viajar pra essa região ainda este mês, para o carnaval”, orienta Michele Freitas, gerente do Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). “Há maiores riscos de contaminação, principalmente, na área rural desses municípios. As pessoas que não estiverem com a vacinação contra a febre amarela em dia devem se imunizar, no máximo, dez dias antes da viagem”.

Apesar de não ser uma das cidades afetadas, Juiz de Fora também recebeu doses extras da vacina. “A vacina já fica disponível para as crianças durante todo o ano nos postos de saúde, já faz parte da imunização dessa faixa-etária. A demanda aumentou, mas também estamos recebendo um aumento nas doses para atender a essa procura”, continua Michele.

“Normalmente é recomendado que as crianças recebam a imunização aos quatro anos, e depois, novamente, aos 10, para ficarem protegidas pelo resto da vida. Entretanto, muitas pessoas ainda estão com os cartões de vacina desatualizados. Por isso, pedimos que aqueles que têm apenas uma dose, ou que não tem nenhuma, procurem os postos de saúde para se vacinar”.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma que vacinar-se contra a doença apenas uma vez já garante total imunidade. Ainda assim, por garantia, o Ministério da Saúde recomenda as duas doses na infância. “Não é necessário se imunizar mais de duas vezes. É importante estar com o cartão de vacinação ao comparecer aos postos de saúde, para que os profissionais avaliem se aquela pessoa precisa da dose”,completa a especialista. “Lembrando que nem todos podem tomar a vacina. Gestantes, crianças menores de nove meses e pessoas imunocomprometidas – que estejam em tratamento de câncer, HIV ou sob o uso de corticóides mais fortes – não devem receber as doses. Os idosos acima de 60 anos só podem ser imunizados após avaliação médica”.

Para quem vai viajar para locais de maior risco neste carnaval, a profissional sugere o uso do repelente. “Esse recurso é importante não só na prevenção contra a febre amarela, mas contra outras doenças também, como a dengue, zyka e chikungunya. Apesar de o Aedes aegypti não transmitir a febre amarela desde a década de 40, é bom se prevenir eliminando os locais de água parada, onde o mosquito deposita suas larvas”, conclui.