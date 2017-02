Polícia Civil prende quatro pessoas por homicídio

Quatro homens foram presos por três tentativas e dois homicídios consumados. Os suspeitos foram apresentado na manhã dessa sexta-feira, 3, pela Polícia Civil. Em coletiva, o titular da Delegacia de Homicídios, Rodrigo Rolli, informou que um dos autores consumou um assassinato quando tinha 17 anos. Na época, ele foi encaminhando ao Centro Socioeducativo, mas quando obteve saída temporária não retornou, e no dia 16 de janeiro, tentou matar a testemunha do primeiro assassinato. No dia 17 de janeiro o suspeito teve a prisão efetuada. A testemunha baleada com quatro tiros está no HPS.

Outro autor de 24 anos foi localizado e preso no dia 24 de janeiro por porte ilegal de arma e tentativa de homicídio. O crime seria motivado pela morte do irmão do suspeito. Outros dois jovens, ambos de 18 anos, também foram presos pelo mesmo crime. O motivo seria desavenças envolvendo tráfico de drogas. Além do crime, no dia 11 de janeiro, os autores tentaram alvejar uma viatura da Polícia Militar. Os suspeitos negam ter alvejado a guarnição da PM.