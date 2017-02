Recesso da UFJF começa na próxima segunda-feira

O recesso acadêmico da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) no campus Juiz de Fora, começa na próxima segunda-feira, dia 6. As aulas serão retomadas no dia 6 de março, quando se inicia o primeiro período letivo de 2017.

A novidade é o funcionamento do RU Centro durante o recesso. O restaurante ficará aberto para o almoço de segunda a sexta-feira, das 11h às 14h. Já o RU Campus terá o horário estendido, a partir de 20 de março, para o almoço e o jantar.

Confira o horário de funcionamento de outros setores:

– Central de Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h

– Pró-reitoria de Graduação: de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h e das 18h às 20h

– Pró-reitoria de Extensão (Proex): de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h

– Pró-reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa: atendimento a serviços relacionados à pós-graduação de segunda a quinta-feira, das 8h às 19h, e, nas sextas, entre 8h e 18h. Já as demandas relacionadas à área de pesquisa poderão ser atendidas de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h

– Emissão de carteiras de estudante: no RU Centro, de segunda a sexta-feira, entre 10h e 14h; no RU Campus, nos mesmos dias, das 8h às 16h

Bibliotecas

– Biblioteca Central: segunda a sexta, das 8h às 17h

– Biblioteca da Faculdade de Direito: segunda a sexta, das 7h às 18h

– Biblioteca da Faculdade de Medicina: segunda a sexta, das 8h às 17h

– Biblioteca das faculdades de Farmácia e Odontologia: segunda a sexta, das 9h às 16h

– Biblioteca do Instituto de Ciências Exatas (ICE): segunda a sexta, das 8h às 18h

– Biblioteca do Instituto de Ciências Humanas (ICH): segunda a sexta-feira, das 8h às 18h

– Biblioteca do Museu de Arte Murilo Mendes (Mamm): segunda-feira, das 12h às 18h; e de terça a sexta, das 9h às 18h

– Biblioteca do Colégio de Aplicação João XXIII: do dia 6 ao dia 13, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h; a partir do dia 14, de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h30

Confira aqui o funcionamento de outras bibliotecas do campus

Reposição de aulas

As aulas voltaram em 9 de janeiro no campus de Juiz de Fora, em reposição por conta das paralisações ocorridas em 2016. No campus de Governador Valadares, as aulas referentes ao segundo período letivo de 2016, terminam no dia 22 de março.

Outras informações: (32) 2102-3911 (Central de Atendimento-UFJF)

Fonte: Assessoria UFJF