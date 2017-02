Adolescente de 16 anos é baleado no Santo Antônio

Um adolescente de 16 anos foi baleado no bairro Santo Antônio, zona Leste, na noite da quinta-feira, 2. Segundo a Polícia Militar, durante um patrulhamento foi ouvido um barulho de tiro e logo em seguida uma aglomeração de populares se formou no entorno da praça do bairro. Os policiais seguiram até uma mercearia em que a vítima estava. Ao entrar no estabelecimento os militares encontraram a vítima no banheiro com um tiro de raspão no rosto e o pé direito machucado. Segundo a ocorrência, a vítima contou que estava na escadão do bairro quando foi atingido por um homem, que estava acompanhado de outro indivíduo. A PM realizou buscas na tentativa de localizar dois suspeitos, mas ninguém foi encontrado. O adolescente baleado foi atendido pelo SAMU.