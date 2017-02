Obras na Câmara atrasam retirada de Carteiras de Identidade

Por conta de obras destinadas a reforçar o assoalho da Câmara de Juiz de Fora, o serviço de emissão de Carteiras de Identidade teve a distribuição de senhas limitada pela metade. A medida trouxe dificuldades para as pessoas que precisam fazer o documento pela primeira vez, ou retirar outras vias, que precisam chegar cada vez mais cedo à fila, para ter acesso a uma das 50 senhas distribuídas diariamente.



“Hoje foi a terceira vez que eu tentei tirar o documento. Em janeiro, quando estive na Câmara pela primeira vez, para essa finalidade, o prédio já estava em obras e pediram que eu retornasse no dia 30. Eu voltei e eles cadastraram a minha digital, mas me avisaram que eu precisaria chegar cedo, pois as primeiras pessoas estavam começando a formar a fila a partir das 4h. Quando cheguei, às 5h50, havia mais de 50 pessoas na minha frente”, explica a fonoaudióloga Carolina Miranda de Novaes Reis.



Ela comenta ter tido sorte, porque embora tivesse mais de 50 pessoas na frente dela, algumas não estavam com a documentação completa, e a senha foi repassada. Ela ficou com a posição 52. “Depois disso, ninguém mais conseguiu atendimento. Havia mais de 150 pessoas na fila, àquela altura”, comenta.



A fonoaudióloga considera que a pouca quantidade de senhas está prejudicando pessoas que precisam do documento, seja para trabalho, viagem, ou até mesmo para a matrícula em curso superior. “Preciso do RG para fazer uma viagem ao exterior, e isso pode me atrapalhar porque foram mais de 25 dias úteis. Esse total de 50 senhas é muito pouco”, considera.



Uma média de oito mil RGs é emitida anualmente pelo Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC). Desse total, cerca de 1.800 são feitas são emitidas entre janeiro e fevereiro. Como a época concentra um número maior de atendimentos, o número de pessoas nas filas por senhas aumenta. “A obra vai reforçar o segundo piso da Câmara, que recebe um número grande de pessoas, onde é comum haver manifestações com números expressivos de participantes. Pensando na segurança deles, estamos reforçando a estrutura com placas de metal. Para isso, o forro das salas precisa ser trocado também, por isso, precisamos reduzir o número de atendimentos pela metade, e temos distribuído 50 senhas diárias. Assim que a reforma acabar, retornaremos o atendimento normal”, explica o coordenador do CAC Luiz Eugênio Ribeiro Bastos.



Ele pede aos usuários do serviço que tenham mais um pouco de paciência. “As obras são necessárias para garantir a segurança do cidadão. Ela foi feita por etapas e deve ser finalizada até março. Nós pedimos a quem não vá precisar do documento com urgência, que possa aguardar o término das obras, ou procurar o posto do UAI no Independência Shopping”, encerra Bastos.