Ben Roots lança novo álbum em show gratuito neste sábado

O cantor de reggae Ben Roots chega à cidade para se apresentar no próximo sábado, 4, às 16h, na Praça Antônio Carlos, região Central. O artista fará um show gratuito para a divulgação de seu novo disco.

“Esse é meu terceiro disco, e o primeiro em carreira solo. Os outros dois lancei em conjunto com uma banda fixa, enquanto esse novo trabalho traz uma mistura de gêneros com uma série de músicos convidados”, explica o artista. “A faixa 4 tem um ritmo de xote, semelhante ao forró, e depois, na música 7, o estilo predominante é o trap. A canção número 8 é um samba e a 10 é um rap”.

Juiz de Fora é a segunda cidade escolhida por Ben para sua turnê, que começou em Belo Horizonte. “Depois daqui vou cantar em São Paulo, no Rio de Janeiro e em outras cidades mineiras”, continua. “A cidade está me recebendo de portas abertas, a Prefeitura e a Funalfa estão apoiando o meu show, e eu realmente espero que as pessoas gostem. Vai ser um espaço bem legal e democrático para que as pessoas venham com a família. Haverá também a distribuição de alguns dos meus CD’s para o público”.

Bem Roots convida ainda as pessoas que não conhecem seu trabalho a acessarem seu site, www.benroots.com. “Em breve, irei lançar o videoclipe de “Morada”, primeiro single do novo álbum”, completa.