Prefeitura divulga programação completa do Carnaval 2017

Durante coletiva de imprensa realizada na tarde dessa quinta-feira, 2, o Superintendente da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), Rômulo Veiga, apresentou algumas informações sobre as festividades do carnaval deste ano na cidade, incluindo a agenda dos blocos e dos desfiles das escolas de samba. Parte da corte real também esteve presente: o Rei Momo Eduardo Santos, a Rainha Gracyele Rocha e a Segunda Princesa, Deysilene Silva.

“A gente entende as funções não só do carnaval de rua, mas também dos desfiles das escolas de samba. O carnaval vai muito além do entretenimento e das festividades das quais o cidadão participa”, afirmou Veiga. “Por trás da folia há uma enorme função social. No Brasil temos comunidades que passam o ano todo trabalhando no carnaval. As festividades também dão um novo significado a pessoas que, no cotidiano, parecem invisíveis. Além de tudo isso, a comemoração exalta o respeito à identidade e cultura negra já que, se não fosse o trabalho das escolas e do samba, as temáticas de matriz africana não teriam visibilidade na nossa vivência”.

Segundo o Superintendente, a Funalfa buscou um mix de regionalismos nacionais para compor o time de artistas que irá se apresentar em Juiz de Fora entre 11 e 28 de fevereiro. “Teremos show de música brega com o cantor Matheus VK, dois grupos de afoxé, que irão abrir os desfiles das escolas no Parque de Exposições, frevo com o grupo Capivaras Endiabradas e muitos outros estilos musicais”, continuou.

As logomarcas oficiais do Carnaval 2017 na cidade também foram apresentadas durante a coletiva. Criadas pelo designer da Funalfa, Bruno Junqueira, uma das duas artes tem a figura masculina e a outra, a feminina. “O passista e a porta-bandeira, presentes na nossa logomarca, sempre se destacam como símbolos do carnaval”, explicou Veiga.

BLOCOS E ESCOLAS DE SAMBA

A programação completa do carnaval já está disponível no site www.pjf.mg.gov.br/carnaval/programacao. Juiz de Fora conta com 65 blocos, nove escolas de samba, três escolas de samba mirins e 13 shows. Os blocos tradicionais irão fazer percursos semelhantes, concentrando-se na Câmara Municipal e desfilando até a Rua Batista de Oliveira. Alguns irão até a Praça da Estação ou até a Praça Antônio Carlos. Outros blocos sofreram mudanças. “O Bloco do Come Quieto deixou de fazer parte da nossa programação e agora é um evento privado, mas que ainda terá o apoio da Funalfa. O Parangolé Valvulado cresceu muito nos últimos anos e, por isso, passou a ser fixo na Praça da Estação, mas a mudança não agradou aos foliões. Este ano o bloco vai voltar a andar, com concentração na Praça dos Três Poderes, e percurso até a Praça Antônio Carlos”, completou o representante da Funalfa.

Os desfiles das escolas de samba acontecem no Parque de Exposições nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro. “No dia 17 haverá os shows de abertura, com alguns desfiles, incluindo os de dois grupos de afoxé. Também teremos o show da velha guarda da Mangueira, que está sendo muito procurado. Por isso, o ingresso será mais caro nesse dia, com o preço de R$25”, finalizou o Superintendente. “No dia 18, por R$10, a população pode acompanhar os desfiles da Vale do Paraibuna e da Unidos das Vilas do Retiro pelo Grupo B, além da Mocidade Alegre e da Feliz Lembrança, pelo grupo A. No dia 19, desfilam a União das Cores, a Partido Alto e a Rivais da Primavera, pelo Grupo B, e a Turunas do Riachuelo e a Real Grandeza pelo Grupo A”.

A apuração dos desfiles acontece a partir das 16h da segunda-feira, 20, na Praça Antônio Carlos, seguida por um show da artista Sandra Portela. Os ingressos estarão disponíveis a partir do dia 7 de fevereiro, na Praça CEU, em Benfica, na zona Norte da cidade, no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM) e na sede da Funalfa, ambos localizados no Centro.