Mais de R$1 milhão em pasta base de cocaína são apreendidos pela PC

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia Especializada Antidrogas (DEA), realizou a prisão de três homens por tráfico de drogas e apreendeu 23 tabletes de pasta base de cocaína. De acordo com informações do titular da DEA, delegado Rafael Gomes, há aproximadamente um mês a equipe investigava o grupo, que trabalha especificamente com o tráfico de cocaína. “A droga é oriunda do estado do Mato Grosso, passava por São Paulo e chegava a Juiz de Fora onde era distribuída”, explicou o delegado.



Nessa quarta-feira, 1° de fevereiro, após observação dos investigadores na porta de uma residência situada na Rua Onofre Sales, no bairro Alto dos Passos, zona Sul, eles efetuaram a prisão dos dois jovens de 22 anos oriundos do estado do Ceará. “Conseguimos entrar no imóvel, local onde essa quadrilha estaria armazenando a droga. No interior da casa, encontramos os dois indivíduos e 23 kg de pasta base de cocaína, junto com balança de precisão e material pra embalar”, explicou o delegado.



Segundo o titular da DEA, a pasta base é a cocaína pura, depois que for refinada, a droga poderia gerar milhões de reais. “Essa quantidade de pasta base, depois de ser refinada e chegar no varejo, geraria em torno de R$1,5 milhão em drogas que seria distribuída pela cidade”, explicou Gomes.



Um dos suspeitos tinha a função de fazer a segurança do entorpecente e o segundo era responsável pela contabilidade e entrega. “Ele recebia a ligação dos donos das drogas e posteriormente as orientações passadas por ele, o indivíduo ia até o local da entrega e recebia o dinheiro. Ele também era responsável pela cobrança”, esclareceu Gomes sobre as funções que os indivíduos tinham na quadrilha. Além das drogas e do material para embalagem, os investigadores apreenderam um veículo. Os indivíduos estavam utilizando o local para armazenamento de drogas há sete meses. Os dois jovens foram presos em flagrante e não possuíam passagens pela polícia.

DONO DAS DROGAS



A investigação da Polícia Civil levou os investigadores a um segundo imóvel, localizado na Avenida Rio Branco. De acordo com o delegado, os suspeitos utilizam de imóveis em bairros nobres da cidade numa tentativa de despistar os policiais.



“Dentro desse apartamento na Avenida Rio Branco, encontramos uma porção de crack e anotações de contabilidade, e o terceiro indivíduo fugiu. Enquanto registrávamos a ocorrência, a Polícia Militar (PM) abordou o veículo que ele tinha fugido”, disse. De acordo com as informações do delegado, o imóvel e o carro são de propriedades de uma mulher que passa férias no Ceará.



Com o terceiro suspeito, 29 anos, foi apreendido R$ 22.110 reais, um celular e uma porção de maconha. “Ele é um dos donos da droga e possui passagem por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ele também é conhecido como ‘Senhor das Armas’, por ter envolvimento com compra e venda de armas de fogo”, ressaltou Gomes. O terceiro suspeito é morador do bairro Santa Cruz, zona Norte, e estava em liberdade condicional.



As drogas chegavam à cidade através de um caminhão de uma empresa responsável por fazer o fornecimento de cestas básicas em Juiz de Fora. “Era um esquema de tráfico de drogas muito bem montado na cidade. A droga era transportada em um fundo falso no caminhão”, esclareceu o delegado. De acordo com Gomes, a empresa e outros indivíduos já foram identificados. “Vamos adotar as providências legais e pedir a prisão de quem se faça necessário”, finalizou.