Codemig promove licitação para gestão do Expominas Juiz de Fora

O Governo do Estado de Minas Gerais, por meio da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig), lançou edital para concessão de uso e exploração comercial do Expominas Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira.

A licitação se dará na modalidade pregão presencial e está agendada para o dia 7 de março, às 10h, na Sala de Licitações da Codemig (Rua Manaus 467, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte). O edital está disponível no site da Codemig e na sede da empresa.

Poderão participar pessoas jurídicas, isoladamente ou em consórcio, autorizadas a funcionar no País, que tenham criação regular, estejam em condições legais de exercício e atendam aos requisitos apresentados, nos termos da legislação em vigor.

Os interessados podem realizar visita técnica, por intermédio de representante devidamente credenciado, no local onde serão executadas as atividades de concessão, tomando conhecimento de todos os aspectos que possam influir na execução dos serviços e na apresentação das propostas.

A visita poderá ser realizada entre os dias 14 e 21 de fevereiro, mediante agendamento prévio pelo telefone (31) 3207-8820.

O critério de julgamento será o de maior oferta, ou seja, aquela que corresponda ao maior percentual incidente sobre a receita bruta mensal total auferida na exploração comercial do empreendimento, a ser oferecido pelo licitante na proposta comercial, garantindo-se à Codemig o recebimento da remuneração mínima mensal de R$ 100 mil.

O contrato terá duração de 15 anos, prorrogável por igual período, a critério da Codemig, conforme especificações constantes do processo licitatório.

Caberá ao concessionário a gestão direta de produtos, serviços, espetáculos, shows, eventos esportivos, feiras, exposições, congressos e demais eventos em geral, assim como, caso queira, cumulativa ou alternativamente, a implementação de outras atividades econômicas possíveis e compatíveis com a estrutura física do complexo, tais como a exploração e gestão direta de bares, lanchonetes, restaurantes, lojas, estacionamentos, centros de distribuição e depósitos.

O concessionário deverá apresentar plano de atividades e cronograma, sendo que a Codemig poderá vedar prestação de serviços, venda ou exposição de produtos considerados inadequados ou não condizentes com o objeto do contrato.

Entre os encargos pela concessão do Expominas, estão a aquisição e a instalação de um elevador.

Dinamismo e desenvolvimento

Indutora do desenvolvimento econômico mineiro, a Codemig está adotando o modelo de concessão de uso de espaços públicos, a título oneroso, para empreendedores da iniciativa privada com capacidade e expertise devidamente comprovadas, no intuito de implementar dinamismo e operacionalidade ao empreendimento, sendo remunerada, principalmente, por percentual incidente sobre a receita bruta total, sem prejuízo de recebimento valor mínimo mensal pela concessão de uso.

Para a Codemig, o edital é importante para potencializar o dinamismo dos negócios, ampliar o público-alvo do espaço e valorizar a eficiência na prestação dos serviços à população. Assim, a Empresa busca maximizar o retorno econômico e minimizar as despesas com o custeio e a manutenção da estrutura, considerando sempre a gestão eficiente dos recursos públicos.

Além disso, a Codemig objetiva fomentar novos modelos de negócio, propiciando a geração de empregos diretos para a população local.

Expominas Juiz de Fora

O Expominas Juiz de Fora está localizado na Rodovia BR 040, km 790, São Pedro, a cerca de 15 minutos do Centro da cidade. Trata-se de um moderno espaço multiuso, inaugurado em 2006 e dotado de completa infraestrutura para receber os mais diferentes tipos de eventos: das grandes feiras e encontros científicos às apresentações artísticas, pequenas convenções, congressos, solenidades, exposições, eventos sociais e reuniões executivas.

Sua estrutura permite atender até 13 mil pessoas simultaneamente, possibilitando a realização de seis eventos distintos. Para isso, dispõe de um pavilhão em dois pavimentos para feiras e eventos, que juntos totalizam 8.340 metros quadrados, além de teatro com 1.525 assentos, salas multiuso, hall nobre, áreas de serviços e apoio e estacionamento para 1.100 veículos.

Seu projeto avançado alia praticidade e segurança, com a melhor tecnologia. O sistema de ar condicionado central permite a climatização do auditório e das salas multiuso, e as áreas administrativas têm sistema individual de condicionamento de ar.

O visitante que participa dos eventos na unidade juiz-forana do Expominas já conta com: rampas de acesso; sanitários adaptados; locais destinados a cadeirantes nos auditórios; corrimãos; piso tátil nas calçadas, em torno do prédio; vagas especiais de estacionamento; rebaixamento de guias e calçadas; telefones públicos acessíveis.

As áreas destinadas a exposições e feiras possuem galeria subterrânea de serviços e canaletas, com instalações elétricas, hidrossanitárias, ar comprimido e cabeamento estruturado. A subestação elétrica, com capacidade de 2.500 KVA, está instalada para atender a todo o espaço do Expominas.

Além disso, conta com gerador de emergência, com potência para gerar até 500 KVA. O sistema de captação de água é feito por meio de poço artesiano, com tratamento em cloração. Todo o esgoto gerado é tratado e bombeado para a jusante da barragem de São Pedro, importante manancial da cidade.

O Expominas Juiz de Fora foi edificado em terreno plano, firme e seco, com aproximadamente 120.100 metros quadrados. O espaço destinado à realização de eventos tem cerca de 11.500 metros quadrados, e a área construída, em torno de 20.000 metros quadrados.

Fonte:Agência Minas