Acidente na Avenida dos Andradas deixa motociclista ferido

Um Voyage colidiu com uma moto na Avenida dos Andradas, esquina com a rua Doutor Edgard Quinet, no Morro da Glória, na tarde dessa quinta-feira, 2. O motociclista ficou ferido e precisou ser atendido pelo SAMU. A Polícia Militar foi acionada para realizar os procedimentos de praxe e controlar o trânsito no local que sofre retenção.

Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima e nem sobre como ocorreu o acidente.