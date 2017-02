Homem fica ferido após reagir a assalto na Cidade Alta

Um homem de 38 anos voltava do trabalho, na madrugada do dia 25 de janeiro, quando foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta, no entanto, o crime só foi registrado na Polícia Militar (PM), nessa quarta-feira, 1º. O carona armado com faca anunciou a ação. Diante da ordem, a vítima entregou carteira e celular, mas ao perceber que os infratores se distraíram, reagiu, empurrando a dupla, que caiu com a moto.

O homem conseguiu reaver o aparelho e a carteira, no entanto, um dos infratores entrou em luta corporal com o alvo. Durante o confronto, a vítima teve a mão direita ferida e foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA- Norte). Embora tenha conseguido recuperar a carteira e o celular, a dupla levou R$227, e um cartão de crédito.