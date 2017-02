Curso Preparatório para Concursos abre inscrições na segunda-feira

A Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) abrirá inscrições para o Curso Preparatório para Concursos (CPC) na segunda-feira, 6. O período para se inscrever vai até sexta-feira, 10, e a ficha deverá ser preenchida no ato. Os interessados deverão comparecer à SDS, na Rua Halfeld, 450, 5° andar, das 8 às 12 horas ou das 14 às 18 horas.

Neste ano, o CPC contará com algumas novidades. Além das aulas para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), Programa de Ingresso Seletivo Misto (Pism), Instituto Federal (IF) e concursos em geral, serão oferecidos curso básico de línguas (inglês e espanhol), oficinas de redação, “aulões” interdisciplinares, aulas de direito e informática e manutenção das apostilas online. As vagas serão limitadas, mas haverá lista de espera.

Taxa de inscrição

O valor da taxa de inscrição será o mesmo do ano passado, R$ 82,50, acrescido de reajuste com base na inflação. Porém, aqueles que possuírem cadastro nos programas do Governo, como Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada (BPC), serão isentos das taxas.

Documentos para inscrição

– Carteira de identidade;

– Cadastro de Pessoa Física (CPF);

– Comprovante de residência;

– Comprovante de renda da composição familiar;

(Todos os documentos acima são obrigatórios, independente de isenção na taxa de inscrição ou não); e

– Comprovante de recebimento do Bolsa Família ou BPC, caso possua.

O programa

O CPC é um programa da SDS, através do Departamento de Inclusão Socioprodutiva e Qualificação Profissional (Disq), que tem como objetivo criar oportunidades para estudantes de baixa renda ingressarem nos ensinos superior e técnico. Para isso, oferece cursos preparatórios que possibilitam aos alunos concorrerem, em nível de igualdade, nos processos seletivos nas instituições de ensino superior. Oferta, também, preparação para estudantes que desejam realizar provas para concursos públicos municipais e estaduais.

O atendimento tem como público prioritário os participantes de programas sociais federais, estaduais e municipais, incluídos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Informações sobre o curso podem ser obtidas pelos telefones 3690-7630 ou 3690-8503.

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Social