Um estudante da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), foi assaltado por dois homens no fim da tarde dessa quarta-feira, 1. Segundo relato do aluno, os homens teriam o abordado próximo ao Corpo de Bombeiros, na entrada do Campus pela Avenida Itamar Franco, levando um celular e um cordão. No momento em que os autores saíram, o estudante abordou um motociclista que o ajudou, o levando para delagacia. Os policiais fizeram buscas pelo local, mas os suspeitos não foram encontrados.