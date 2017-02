Pais devem estar atentos à forma como os filhos levam as mochilas

Pais de alunos ainda enfrentam longas filas em lojas especializadas em materiais escolares, em busca dos melhores preços e condições de pagamento. Embora a primeira preocupação possa ser, justamente, garantir que o filho tenha acesso à lista completa de objetos indicados, os pais também devem prestar atenção a outras questões, para garantir também a saúde das crianças e adolescentes como, por exemplo, o excesso de peso nas mochilas.



“A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) preconiza que os objetos levados pelas crianças e adolescentes na mochila não ultrapassem 10% do peso corporal. O excesso de peso pode não estar diretamente ligado a um problema, mas pode, assim como um apoio feito de maneira incorreta, gerar dor e até mesmo alterações posturais”, esclarece a fisioterapeuta do Hospital Universitário, Anna Paula Campos Sarchis.

Os pais precisam ter como sinal de alerta, segundo a profissional, a dor que impede a criança de brincar, de se divertir. “Quando esse tipo de dor for notada, os pais devem procurar um médico, e observar também a mochila, porque não é só o peso que é importante, mas também a maneira como o aluno carrega a mochila”, pondera Anna Paula.



Alguns especialistas indicam a mochila de carrinho, no entanto, segundo a fisioterapeuta adverte que o modelo pode trazer algumas dificuldades para as crianças. “Ao subir escadas, por exemplo, a criança pode ter que fazer um esforço maior. Além disso, pode ocorrer a flexão do tronco, que pode gerar um vício postural também. Outros modelos, como a mochila de um ombro só não são recomendadas”, comenta.



O ideal é o uso da mochila com alças sobre os dois ombros, nas quais o apoio fique sobre o dorso, e não sobre a lombar. “O ajuste é muito importante, se a mochila tiver aquelas espécies de sinto, que a mantém no lugar certo, é ainda melhor. É muito comum ver os adolescentes usando mochilas com apoio próximo ao bumbum, e isso é péssimo para a lombar”, diz Anna Paula. Ela também recomenda aos pais prestar atenção não só ao modo como a criança e o adolescente levam a mochila, mas a postura enquanto eles estudam em casa.



“Se o filho apresenta alguma dor que atrapalhe as atividades cotidianas, os pais devem procurar um especialista para verificar a situação. Se a mochila for identificada como um dos problemas, é preciso adequar, seja trocando, ou corrigindo seja o peso, ou a postura”, pontua.

ALIMENTAÇÃO NATURAL



Outro motivo de preocupação comum aos pais na época de volta às aulas é o que os filhos levam nas merendeiras. De acordo com a médica nutróloga Alice Amaral, quanto mais natural a alimentação for, melhor. Entre os itens não recomendados, estão todos os alimentos industrializados.

“Refrigerante nem pensar! Em nenhuma versão, nem light, nem diet, essa bebida é um dos piores inimigos da alimentação. Sucos de caixinha e achocolatados também não devem ser incluídos na lancheira, assim como biscoitos e bolinhos recheados”, explica. Suco de fruta natural também não são recomendados, porque eles oxidam, segundo a médica.



Em matéria de líquido, Alice Amaral recomenda que os pais mandem para escola água de coco natural, ou água mineral. Bolos e pães caseiros, pipoca, tapioca, e frutas também são boas opções, conforme Alice. “Uma ideia interessante é encher saquinhos de chup-chup com castanhas, amêndoas e nozes. O ovo cozido também é muito bom, além de ser fácil de transportar, tem ótima durabilidade e só tem restrição entre crianças com menos de um ano”.



Ela ainda comenta que os pais precisam investir mais tempo na preparação do alimento dos filhos. “É muito prático ir à gôndola do supermercado e comprar tudo pronto. Porém, os pais precisam se perguntar se estão fazendo bem aos filhos quando optam por esse caminho. Temos uma epidemia de obesidade infantil, e é muito importante tomar cuidado. Vale a pena investir cuidando dos nossos pequenos”, encerra.