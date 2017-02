Consumidor precisa se alertar a vendas casadas de produtos e seguros

O motorista Ronaldo Ferreira comprou uma televisão recentemente. Durante a compra, o vendedor ofereceu a ele um seguro de garantia estendida de dois anos para o produto. Embora tenha ficado tentado a aceitar o negócio, o motorista preferiu não aderir à oferta, e a recusou. Ao contrário de Ronaldo, muitas pessoas acabam adquirindo seguros mesmo sem saber como podem usá-los. Para evitar que isso aconteça, o Serviço de Defesa do Consumidor da Câmara de Juiz de Fora (Sedecon), faz um alerta para que as pessoas fiquem atentas a prática abusiva.



“Algumas lojas estão ‘empurrando’ um contrato de seguro embutido na venda de produtos no varejo. Alguns deles, para garantia estendida, outros, para acidentes pessoais. Além desses, alguns estabelecimentos também acrescentam seguro de vida, para a residência e até mesmo desemprego, a maioria faz isso com pessoas mais simples, que não têm acesso a informações, e nem percebem que o seguro está sendo feito”, pontua o coordenador do Sedecon, Nilson Ferreira Neto.



De acordo com Ferreira quando o seguro é feito desta forma, sem que a pessoa entenda ou concorde com os termos do serviço, é considerado venda casada, prática expressamente proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. “Nesses casos, o consumidor não só tem direito a cancelar o negócio, como também pode pedir o ressarcimento do valor, caso já tenha pago alguma quantia. Aqueles que se sentirem lesados devem procurar algum dos órgãos de defesa do consumidor, tanto o Sedecon, quanto a Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon). Quem também entender que houve dano, deve ir à Justiça, pleitear uma indenização”, explica o coordenador.



Para o coordenador do Sedecon, é fundamental que as pessoas não aceitem esse tipo de prática. “O consumidor que estiver diante de uma situação dessas deve reagir, deixar bem claro que não quer o seguro, e a denunciar. Notamos que algumas pessoas se sentem intimidadas e acabam aceitando o seguro, mesmo sem precisar dele. Há casos de venda de seguro desemprego para aposentados, por exemplo,” comenta.

Assim como a venda de produtos farmacológicos, que exigem a presença de um farmacêutico no estabelecimento, a venda de seguros, de acordo com Nilson Ferreira Neto, deveria ser feita com a presença de profissionais capacitados, conforme preconiza a Superintendência de Seguros Privados (Susep).



“Quando o consumidor tiver interesse em aderir a um seguro, deve ser informada não só dos direitos e vantagens, mas também das exclusões, do que a empresa não cobre, e qual é a dinâmica do serviço. Porque o que percebemos são vendas feitas sem nenhum desses contatos. O Ministério Público está atento a essas infrações”, ressalta.



Em muitos casos o consumidor já sai da loja com o seguro embutido na compra, o que acaba deixando o produto ainda mais caro. Foi o que fez a estudante Carolina Silva desistir de comprar um aparelho celular. “Eu tinha feito diversas pesquisas antes de comprar. Quando achei a loja que tinha o melhor preço, o vendedor tentou me convencer de todas as maneiras possíveis a levar um seguro de garantia estendida, o que aumentaria o preço do telefone em pelo menos mais R$150. Eu disse a ele que não queria várias vezes, mas ele foi tão insistente, que acabei desistindo da compra”, explica.